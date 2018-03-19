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الإثنين، 19 مارس 2018 01:59 م
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مسيرة حاشدة لآلاف العمال بشارع الجلاء على أنغام المزمار البلدى لدعم السيسى

الإثنين، 19 مارس 2018 01:04 م
مسيرة حاشدة لآلاف العمال بشارع الجلاء على أنغام المزمار البلدى لدعم السيسى جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر





كتب ــ محمود راغب ـ تصوير ـ أشرف فوزى
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تحرك منذ قليل، الآلاف من العاملين بالنقل البرى، فى مسيرة حاشدة بشارع الجلاء، لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، عقب انتهاء المؤتمر الجماهيرى الحاشد باتحاد عمال مصر، فيما تسببت بتكدس مرورى بشارع الجلاء.
 
وتقدم السيارات حاملة مكبرات الصوت، وآلاف العمال حاملين صور السيسى وأعلام مصر، مرددين الأغانى الوطنية على أنغام المزمار البلدى والطبول.
 
وتوافد آلاف العمال رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى، ووصلت سيارات تحمل صور السيسى، فيما تزين الاتحاد باللافتات والصور التى تؤكد دعم الدولة وقيادتها السياسية، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغانى الوطنية.
 
 
 

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