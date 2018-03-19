"مسرح شباب الجنوب" يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

قررت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة لحضور العروض المسرحية وتكريم الفنانين منهم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعلانه أن 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

يأتى ذلك خلال الدورة الثالثة من المهرجان، والتى مقرر إقامتها بمحافظة أسوان خلال الفترة من 23 وحتى 28 أبريل 2018، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع رئيس المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، إنه تم التنسيق مع محمد إدريس مدير فرع ثقافة أسوان على تخصيص أماكن داخل المسارح التى ستتم إقامة العروض فيها، وأيضا تكريم الفنانين من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء أسوان خلال حفل الختام.

وأضاف "الهوارى" أن فرقة النور للمكفوفين بأسيوط تشارك فى الدورة الثالثة من المهرجان بعرض "الغجرى"، من تأليف بهيج إسماعيل وإخراج محمود عيد.