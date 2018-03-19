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الإثنين، 19 مارس 2018 01:42 م
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مسجلان يقتلان شابا لسرقة هاتفه و100جنيه فى المرج

الإثنين، 19 مارس 2018 01:02 م
مسجلان يقتلان شابا لسرقة هاتفه و100جنيه فى المرج جثة-أرشيفية





كتب ــ كريم صبحى
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أنهى عاطلان حياة شاب رميا بالرصاص لسرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من المستشفى، بوصول "إسلام م" 22 سنة جثة هامدة إثر اصابته بطلق نارى أودى بحياته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن صديق المجنى عليه " جرجس ت"، تعرض لواقعة سرقة بالإكراه أثناء استقلاله سيارته بمنطقة المرج حيث اعترضه مسجلان واستوليا منه على هاتفه المحمول و100 جنيه كانت بحوزته.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه اتصل بصديقه، وطلب منه الحضور، وعقب وصوله حدثت مشاجرة مع أحد المتهمين الذى أخرج سلاحه، وأطلق النار على المجنى عليه.

 


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