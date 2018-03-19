مسجلان يقتلان شابا لسرقة هاتفه و100جنيه فى المرج

جثة-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
إضافة تعليق
أنهى عاطلان حياة شاب رميا بالرصاص لسرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية بتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من المستشفى، بوصول "إسلام م" 22 سنة جثة هامدة إثر اصابته بطلق نارى أودى بحياته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن صديق المجنى عليه " جرجس ت"، تعرض لواقعة سرقة بالإكراه أثناء استقلاله سيارته بمنطقة المرج حيث اعترضه مسجلان واستوليا منه على هاتفه المحمول و100 جنيه كانت بحوزته.
وكشفت التحريات أن المجنى عليه اتصل بصديقه، وطلب منه الحضور، وعقب وصوله حدثت مشاجرة مع أحد المتهمين الذى أخرج سلاحه، وأطلق النار على المجنى عليه.
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة