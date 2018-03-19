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الإثنين، 19 مارس 2018 12:37 م
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مستشار عرفات: القاهرة خاضت 3 حروب بقيادة السيسي وأشدها بناء مصر حديثة

الإثنين، 19 مارس 2018 12:21 م
مستشار عرفات: القاهرة خاضت 3 حروب بقيادة السيسي وأشدها بناء مصر حديثة محمد رشيد - مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات





كتبت ريهام عبد الله
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أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تخوض 3 حروب، مشيرًا إلى أن أشدها حرب بناء مصر حديثة.

 

وقال رشيد، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر:"3 حروب خاضتها مصر بقيادة الرئيس السيسى، حرب إنقاذ البلد، حرب إنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادى الذى كان وشيكا جدا، وحرب بناء مصر حديثة تليق بشعبها العريق الأبى وهى أشد الحروب على الإطلاق، الأصعب ولى و أنصرف، فمعركة البنادق ستنتهى حتما لكن معركة السواعد لن تتوقف".

 

تغريدة محمد رشيد
تغريدة محمد رشيد

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