مسئول بالإدارة الامريكية: ترامب يرى وحدة الخليج مهمة







رويترز

أعلن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتقد أن وحدة دول الخليج مهمة للمنطقة.

وأضاف المسئول أن أمريكا لا تزال تريد تنظيم قمة لقادة الخليج.