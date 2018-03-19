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الإثنين، 19 مارس 2018 10:40 م
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مسئول بالإدارة الامريكية: ترامب يرى وحدة الخليج مهمة

الإثنين، 19 مارس 2018 10:00 م
مسئول بالإدارة الامريكية: ترامب يرى وحدة الخليج مهمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





رويترز
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أعلن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتقد أن وحدة دول الخليج مهمة للمنطقة. 
 
وأضاف المسئول أن أمريكا لا تزال تريد تنظيم قمة لقادة الخليج. 
 

 


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