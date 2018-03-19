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مسؤولة كردية: أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين وهم بلا مأوى

الإثنين، 19 مارس 2018 01:14 م
مسؤولة كردية: أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين وهم بلا مأوى عفرين السورية





رويترز
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قالت هيفى مصطفى عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين السورية لرويترز عبر الهاتف، اليوم الاثنين، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء.

وأضافت عبر الهاتف إن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم.

وكانت القوات التركية دخلت عفرين مع جماعات المعارضة السورية المتحالفة معها أمس الأحد ورفعت العلم التركى فى وسط المدينة معلنة السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت هيفى مصطفى إن المدنيين الباقين فى عفرين يواجهون تهديدات من الجماعات المدعومة من تركيا.


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