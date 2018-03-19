مسؤولة كردية: أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين وهم بلا مأوى

مسؤولة كردية: أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين وهم بلا مأوىالإثنين، 19 مارس 2018 01:14 م
عفرين السورية
رويترز
إضافة تعليق
قالت هيفى مصطفى عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين السورية لرويترز عبر الهاتف، اليوم الاثنين، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء.
وأضافت عبر الهاتف إن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم.
وكانت القوات التركية دخلت عفرين مع جماعات المعارضة السورية المتحالفة معها أمس الأحد ورفعت العلم التركى فى وسط المدينة معلنة السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية.
وقالت هيفى مصطفى إن المدنيين الباقين فى عفرين يواجهون تهديدات من الجماعات المدعومة من تركيا.
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة