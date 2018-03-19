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الإثنين، 19 مارس 2018 03:24 م
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مزراع ينهى حياة شخصين من أولاد عمومته للخلاف على قطعة أرض بالبحيرة

الإثنين، 19 مارس 2018 02:42 م
مزراع ينهى حياة شخصين من أولاد عمومته للخلاف على قطعة أرض بالبحيرة جثة - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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أقدم مزارع بقرية شركة الاتحاد التابعة لمركز الدنجات بالبحيرة، قبل قليل، على قتل اثنين من أولاد عمه لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عصام الطنيخى مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بقيام فلاح بقتل اثنين من أبناء عمه بقرية شركة الاتحاد.

 

على الفور انتقل الرائد إسلام قطب رئيس المباحث بمركز شرطة الدلنجات، لمكان الحادث وتبين مقتل كل من: "عبد الرحيم.ع.ع " 39 سنة، "حازم.ن.ع" 18 سنة، ويوجد بهم آثار طعنات متفرقة بأنحاء الجسم.

 

كشفت تحريات المباحث، عن أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمهم " كارم.م.ع " هارب، لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية وجارى ضبطه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث الضحايا برئاسة المستشار سعيد تعلب وكيل النائب العام بإشراف عمر سعدون سكرتارية أحمد خطاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2584 إدارى مركز الدلنجات.

 


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مزارع يقتل ابناء عمه

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خلافات على قطعة أرض

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