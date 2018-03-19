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مرشح ترامب لترؤس منظمة الهجرة الدولية: أحصل على ثقة دول إسلامية

الإثنين، 19 مارس 2018 06:38 م
مرشح ترامب لترؤس منظمة الهجرة الدولية: أحصل على ثقة دول إسلامية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





جنيف (أ ف ب)
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أكد مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لترؤس منظمة الهجرة الدولية الاثنين، أنه أقنع دولا أعضاء بأنه لا يحمل أى مشاعر معادية للمسلمين، بعد سلسلة تقارير اتهمته بالتحيز ضد الإسلام.

ورشحت وزارة الخارجية الأمريكية كين إيزاك، الذى له باع طويل من الأعمال الإنسانية مع مؤسسة سماريتان بيرس الخيرية المسيحية وفى إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ليشغل منصب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية.

ووصل إيزاك إلى جنيف لحشد الدعم لترشحه قبل التصويت المقرر فى يونيو المقبل، حيث ستختار الدول الأعضاء الـ169 مديرا عاما جديدا، وهو المنصب الذى عادة ما يشغله أمريكى الجنسية.

لكن حملة ترشحه للمنصب الرفيع شابتها تقارير تناولت وقائع غرد فيها إيزاك أو أعاد نشر تغريدات تحمل مضامين عدائية للمسلمين.

وقال إيزاك للصحافيين الاثنين، إنه التقى دبلوماسيين من عشرات الدول الأعضاء فى المنظمة، من بينهم دول ذات غالبية مسلمة، وأقنعهم بأنه ليس متعصبا.

 


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