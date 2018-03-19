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مد أجل الحكم على المتهمين بـ"خلية العقاب الثورى" فى حلوان لـ 2 أبريل

الإثنين، 19 مارس 2018 01:54 م
مد أجل الحكم على المتهمين بـ"خلية العقاب الثورى" فى حلوان لـ 2 أبريل محكمة - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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أفادت مصادر قانونية، أن محكمة الجنايات العسكرية، قد قررت مد أجل الحكم على 36 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا، بـ "خلية العقاب الثورى بحلوان"، واتهامهم باستهداف محكمة حلوان، وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة، إلى جلسة 2 أبريل المقبل.

وضمت القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية للمحكمة العسكرية العليا، القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.
 
ويواجه المتهمون، تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حى حلوان، وتفجيرات ماكينات صرفة البنك الأهلى، وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمية، واغتيال مرشد أمني.
 
 
 

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