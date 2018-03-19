مدير مشروعات الثروة السمكية بدمياط: إنجاز 90% من مشروع تطوير قناة البط

دمياط - معتز الشربينى

قال المهندس مجدى عبد الواحد مدير المشروعات بفرع الثروة السمكية بدمياط، إنه جارى تنفيذ أعمال مشروع قناه البط بدمياط، ضمن خطة الثروة السمكية لتطوير القناة.

وأضاف عبد الواحد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروع عبارة عن قناة تربط بين بحيرة المنزلة ونهر النيل المتصل بالبحر من ناحية قرية الخياطة بدمياط على طريق عزبة البرج دمياط، وأشار إلى أنه تم استئناف أعمال مشروع قناة البط بعد التواصل مع وزارة المالية والتخطيط وهيئة الثروة السمكية وإدراج 7.2 مليون جنيه لدفع العمل بالمشروع واستكمال إنهائه.

وأوضح عبد الواحد أهداف المشروع ومنها تجديد وتحسين جودة المياه بمناطق الرطمة وطبل والخياطة وشط جريبة ببحيرة المنزلة بدمياط، بمساحة تقريبية 7 آلاف فدان، لزيادة إنتاجية المزارع السمكية، وتحسين بيئة الإنتاج السمكى، وكذلك زيادة الأسماك، وتحسين بيئته بمناطق الصيد الحر.

كما يتضمن المشروع، إنشاء فتحة جديدة من نهر النيل على الموقع الجديد لمشروع قناة البط جنوب الرطمة، لإنقاذ 7 آلاف فدان مزارع سمكية كانت تعانى من زيادة فى نسبة ملوحة المياه غربى مثلث بحيرة المنزلة، ويهدف المشروع فى تطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة من بداية مثلث الدببة شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة شمال غربى بحيرة المنزلة، بما يحقق تنمية الثروة السمكية فى هذه المنطقة، هذا بخلاف أعمال التطوير والتطهير التى يشهدها المسطح المائى لبحيرة المنزلة لإنقاذ.

أضاف عبد الواحد، أن تكلفة المشروع حوالى 17 مليون جنيه، الجهة المالكة والممولة للمشروع هيئة الثروة السمكية.

أشار عبد الواحد، أن المشروع عبارة عن حفر قناة مع تدبيشها بطول 700 م، مع عمل عدد 2 سحارة أسفل طريق عزبة البرج لسريان المياه المالحة من وإلى البحيرة، وكذلك عمل 1 سحارة للمياه العزبة لمرور ترعة عزبة البرج أسفل سحارة المياه المالحة، وبلغ نسبة الانجاز حتى الآن 90٪، وذلك تمهيدا لافتتاح المشروع فى عيد دمياط القومى، ضمن خطة مشروعات المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.