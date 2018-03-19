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مدير عام المجلس الدولى للمتاحف يتسلم مفتاح الإسكندرية ويزور قصر المنتزه

الإثنين، 19 مارس 2018 09:38 م
مدير عام المجلس الدولى للمتاحف يتسلم مفتاح الإسكندرية ويزور قصر المنتزه تسلم المفتاح





الاسكندرية جاكلين منير و ميرفت رشاد
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تسلم بيتر كيلر، مدير عام المجلس الدولى للمتاحف، مفتاح مدينة الإسكندرية من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وذلك على هامش مؤتمر مستقبل السياحة فى الإسكندرية الذى نظمته المحافظة عن مستقبل السياحة بالإسكندرية بحضور عدد كبير من خبراء السياحة.

وزار بيتر كيلر بدعوة من الدكتور محمد سلطان حديقة وقصر المنتزه، وأبدى إعجابه الشديد بالقصور والحدائق، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات تسهم فى ملف الإسكندرية المقدم لاستضافة مؤتمر المجلس الدولى للمتاحف بالإسكندرية الذى سيجرى التصويت عليه فى يونيو المقبل بمقر اليونسكو فى باريس حيث تنافس الإسكندرية على الاستضافة كل من أوسلو وبراغ.

 

 

 

 

 

 

 

 


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