video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير "الجوهرة الطبى" ببورسعيد: صيانة شاملة للمركز لمواكبة منظومة التأمين الصحى

الإثنين، 19 مارس 2018 11:32 ص
مدير "الجوهرة الطبى" ببورسعيد: صيانة شاملة للمركز لمواكبة منظومة التأمين الصحى مركز طبي الجوهرة ببورسعيد





بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة منى الخضرى مدير مركز طبى الجوهرة الحكومى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن المركز يتم تجهيزه حاليا من كافة أعمال الصيانة الشاملة، تمهيدا لمواكبة منظومة التأمين الصحى الشامل المنتظر تطبيقها بداية من أول يوليو 2018 وذلك لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين.

 وأضافت أن المركز يضم 15 طبيبا من بينهم 7 أطباء تخصص أسنان و18 طاقم تمريض فضلا عن الفريق الإدارى والخدمى، حيث يؤدون الخدمة الطبية والعلاجية على فترتين صباحية ومسائية.

وأشارت الخضرى إلى أن المركز يضم العديد من العيادات التخصصية كالأسنان والجراحة وعيادة الطفل، حيث يعمل بها إستشاريون يقومون بمتابعة الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، فضلا عن عيادة الباطنة التى تستقبل مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وصرف العلاج الشهرى لغير القادرين من خلال عمل ملف طبى للأسرة.

 وتابعت : أن هناك عيادة أخرى لمتابعة السيدات الحوامل و تنظيم الأسرة بجانب طبيبات متدربات للكشف على المترددات، بالإضافة لسحب عينات دم من الأطفال حديثى الولادة لقياس الغدة الدرقية من اليوم الثالث حتى السابع.

وأكدت أن بالمركز جهاز تعقيم مركزى لتعقيم كافة الآلات المستخدمة فى الجراحة بجانب معمل تحاليل لوظائف الكبد والكلى والميكروب السبحى وسرعة الترسيب وصورة دم كاملة ويوجد أيضا صيدلية لصرف الأدوية والألبان المدعمة للأطفال المستحقين للرعاية حيث تصل معدلات الصرف لـ 69 حالة قابلة للزيادة فضلا عن مكتب صحة لتسجيل المواليد والوافيات .

وأوضحت أن المركز يستقبل يوميا 250 مريضا بجانب الندوات التثقيفية للمترددين للتعرف على أضرار التدخين وندوات أخرى للمراهقين من سن 10 لـ24 سنة للتعرف على التغذية السليمة والسلوك والنظافة الشخصية فضلا عن ندوات للسيدات الحوامل والتربية الوالدية وتربية النشئ من خلال المثقفات الصحيات للاتى يقمن بالدور التثقيفى للنهوض بالمجتمع.

 

  جانب من مركز طبى الجوهرة ببورسعيد

جانب من مركز طبى الجوهرة ببورسعيد

 

رئيسة التمريض تتابع العمل بالمعمل
رئيسة التمريض تتابع العمل بالمعمل

 

 

اخصائية المعمل تجرى بعض التحاليل
اخصائية المعمل تجرى بعض التحاليل

 

 

رئيسة التمريض داخل غرفة جهاز التعقيم المركزى
رئيسة التمريض داخل غرفة جهاز التعقيم المركزى

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تطعيم أطباء وتمريض بورسعيد بمصل أنفلونزا الخنازير

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدير طبى الجوهرة




لا تفوتك
بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة