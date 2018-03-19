مدير "الجوهرة الطبى" ببورسعيد: صيانة شاملة للمركز لمواكبة منظومة التأمين الصحى







بورسعيد – محمد فرج

أكدت الدكتورة منى الخضرى مدير مركز طبى الجوهرة الحكومى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن المركز يتم تجهيزه حاليا من كافة أعمال الصيانة الشاملة، تمهيدا لمواكبة منظومة التأمين الصحى الشامل المنتظر تطبيقها بداية من أول يوليو 2018 وذلك لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين.

وأضافت أن المركز يضم 15 طبيبا من بينهم 7 أطباء تخصص أسنان و18 طاقم تمريض فضلا عن الفريق الإدارى والخدمى، حيث يؤدون الخدمة الطبية والعلاجية على فترتين صباحية ومسائية.

وأشارت الخضرى إلى أن المركز يضم العديد من العيادات التخصصية كالأسنان والجراحة وعيادة الطفل، حيث يعمل بها إستشاريون يقومون بمتابعة الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، فضلا عن عيادة الباطنة التى تستقبل مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وصرف العلاج الشهرى لغير القادرين من خلال عمل ملف طبى للأسرة.

وتابعت : أن هناك عيادة أخرى لمتابعة السيدات الحوامل و تنظيم الأسرة بجانب طبيبات متدربات للكشف على المترددات، بالإضافة لسحب عينات دم من الأطفال حديثى الولادة لقياس الغدة الدرقية من اليوم الثالث حتى السابع.

وأكدت أن بالمركز جهاز تعقيم مركزى لتعقيم كافة الآلات المستخدمة فى الجراحة بجانب معمل تحاليل لوظائف الكبد والكلى والميكروب السبحى وسرعة الترسيب وصورة دم كاملة ويوجد أيضا صيدلية لصرف الأدوية والألبان المدعمة للأطفال المستحقين للرعاية حيث تصل معدلات الصرف لـ 69 حالة قابلة للزيادة فضلا عن مكتب صحة لتسجيل المواليد والوافيات .

وأوضحت أن المركز يستقبل يوميا 250 مريضا بجانب الندوات التثقيفية للمترددين للتعرف على أضرار التدخين وندوات أخرى للمراهقين من سن 10 لـ24 سنة للتعرف على التغذية السليمة والسلوك والنظافة الشخصية فضلا عن ندوات للسيدات الحوامل والتربية الوالدية وتربية النشئ من خلال المثقفات الصحيات للاتى يقمن بالدور التثقيفى للنهوض بالمجتمع.

جانب من مركز طبى الجوهرة ببورسعيد



رئيسة التمريض تتابع العمل بالمعمل



اخصائية المعمل تجرى بعض التحاليل