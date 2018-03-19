مدير أمن المنوفية يجتمع بالأفراد والعاملين المدنيين والعمد والمشايخ







المنوفية - محمود شاكر

عقد اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، اليوم اجتماعًا مع الأفراد والعاملين المدنيين للتأكيد على مستجدات الأوضاع الأمنية والعملية الشاملة سيناء 2018 وأثرها على الوضع الأمنى والاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها على مستوى رجال الإدارة .

وأثنى مدير الأمن على مجهودات القوات المسلحة فى حفظ الأمن والعمل على إنهاء كل الخصومات وتحديدًا التى من شأنها أن تنشئ نزاعات تؤثر على الأمن والسلم، كما تتطرق إلى الانتخابات الرئاسية وضرورة العمل على حل جميع ما يواجهها من عقبات وتوعية المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة الفعالة لإنجاح هذه العملية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، موجهًا بضرورة حسن معاملة المواطنين وحل جميع مشاكلهم والتعاون والتواصل الدائم مع كل الأجهزة.

وفى السياق نفسه عقد مدير الأمن اجتماعًا للعمد والمشايخ والموظفين المدنيين بمركزى تلا والشهداء

فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والتعاون والتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية والشعبية ورجال الإدارة.

وأكد مدير الأمن أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والتعاون والتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية والشعبية ورجال الإدارة، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية فى هذا الشأن.