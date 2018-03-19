مدير أمن القاهرة: قرعة الحج تتم بالحاسب الآلى ضمانا للشفافية

مدير أمن القاهرة: قرعة الحج تتم بالحاسب الآلى ضمانا للشفافيةالإثنين، 19 مارس 2018 11:05 ص
كتب إبراهيم أحمد - تصوير عمرو مصطفى
وأضاف مدير أمن القاهرة، خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة الذى تنظمه مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة فى العباسية، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، شدد على تقديم كافة التسهيلات والتيسير على حجاج بيت الله الحرام، حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام .
وأشار اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى أنه يتم إجراء قرعة الحج بالحاسب الآلى، لضمان الشفافية التامة، وعدم تدخل العنصر البشرى، وأنهى حديثه متمنيا التوفيق لكل المواطنين المتقدمين لفريضة الحج.
تتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويكون تحصيل الرسوم، فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس الجارى، عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية، وكذا حساب قيمة رسوم الطيران.
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