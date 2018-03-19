video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير أمن القاهرة: قرعة الحج تتم بالحاسب الآلى ضمانا للشفافية

الإثنين، 19 مارس 2018 11:05 ص
مدير أمن القاهرة: قرعة الحج تتم بالحاسب الآلى ضمانا للشفافية اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة





كتب إبراهيم أحمد - تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق

أكد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحرص على تيسير كافة الأمور أمام المواطنين من المتقدمين لقرعة الحج، بدءا من تقديمهم لحج القرعة بأقسام الشرطة، وحتى إعلان نتيجة الفائزين بالحج، وإنهاء كافة الإجراءات.

وأضاف مدير أمن القاهرة، خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة الذى تنظمه مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة فى العباسية، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، شدد على تقديم كافة التسهيلات والتيسير على حجاج بيت الله الحرام، حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام .

وأشار اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى أنه يتم إجراء قرعة الحج بالحاسب الآلى، لضمان الشفافية التامة، وعدم تدخل العنصر البشرى، وأنهى حديثه متمنيا التوفيق لكل المواطنين المتقدمين لفريضة الحج.

تتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويكون تحصيل الرسوم، فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس الجارى، عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية، وكذا حساب قيمة رسوم الطيران.

 

صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (1)
 

صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (2)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (3)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (4)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (5)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (6)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (7)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (8)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (9)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (10)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (11)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (12)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (13)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (14)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (15)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (16)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (17)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (18)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (19)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (20)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (21)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (22)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (23)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (24)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (25)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (26)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (27)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (28)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (29)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (30)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (31)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (32)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (33)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (34)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (35)
 
صور حضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (36)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أمن القاهرة": 21716 مواطنا تقدموا لحج القرعة واختيار 3718 حاجا من بينهم

حج القرعة

قرعة القاهرة

حج القرعة بالقاهرة

الفائزين بحج القرعة

اسماء حجاج القرعة

مديرية امن القاهرة




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة