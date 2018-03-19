video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مديرية أمن القاهرة تجرى قرعة الحج فى أكاديمية الشرطة بعد قليل

الإثنين، 19 مارس 2018 07:00 ص
مديرية أمن القاهرة تجرى قرعة الحج فى أكاديمية الشرطة بعد قليل اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لامن القاهرة





كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

أنهت مديرية أمن القاهرة، استعداداتها لبدء حفل إعلان نتيجة حج القرعة بالقاهرة، والمقرر أن يبدأ بعد قليل، من اليوم الاثنين، داخل قاعة 6 أكتوبر بأكاديمية الشرطة فى العباسية.

ووجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، قطاع الإعلام والعلاقات بالمديرية بقيادة العميد منتصر فتحى مدير الإدارة، بالعمل على تيسير كافة الأمور أمام المواطنين من المتقدمين لقرعة الحج وتيسير عملية دخولهم الأكاديمية وتوفير المساعدة لكبار السن، لحين وصولهم إلى الأماكن المخصصة لهم داخل القاعة.

وأشرف العميد منتصر فتحى، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة، على الاستعدادات النهائية بالقاعة، صباح اليوم الأثنين، قبل ساعات من بدء الحفل، للتأكد من توفير كافة التجهيزات التى قام بإعدادها رجال إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية، وهم المقدم محمد عبد الهادى، والمقدم شريف الحسينى، والرائد أحمد الصاوى، والرائد محمد الأنصارى، والرائد أمير العشماوى، حيث تابعوا تخصيص أماكن لكبار السن فى الصفوف الأولى، بالإضافة إلى وضع شاشات عرض فى كافة أرجاء القاعة لإعلان أسماء الفائزين من خلالها.

وتتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الإدارة العامة للشئون الإدارية ويكون تحصيل الرسوم، فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس الجارى عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية وكذا حساب قيمة رسوم الطيران.

 

 

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج:

جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على إلا تقل مدة صلاحيته عن سنة وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكترونى ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه.فى حالة عدم وجود جواز سفر الحـاج الفائز فعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية بذلك قبل تحصيل تكاليف الحج منه لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن ويجـــب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.

(2) صورة حديثة مقاس (4 × 6) بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ( لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية ) أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج)بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة "مواليد 18/3/1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره، وموافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسماء الفائزين بقرعة الحج بمديرية أمن البحر الأحمر

صور.. مدير أمن الشرقية يعتمد النتيجة النهائية لقرعة الحج

زغاريد ودموع فى حفل إعلان الفائزين بقرعة الحج بالجيزة.. فوز 2018 شخصا بينهم 203 من كبار السن.. زوجة تفاجئ زوجها بالتقديم له وفوزه.. وسيدة تسجد لله بعد فوزها.. ومدير الأمن يطالب الفائزين بالدعاء لمصر.. صور

زغاريد ودموع ودعاء لمصر فى حفل إعلان الفائزين بقرعة الحج بالجيزة

قرعه الحج

قرعه حجاج القاهرة

قرعه حج الداخليه

حج القرعه

الحج

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة