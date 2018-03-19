video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مديرية أمن أسوان تننفذ 401 حكم قضائى وتضبط 513 مخالفة مرورية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:04 م
مديرية أمن أسوان تننفذ 401 حكم قضائى وتضبط 513 مخالفة مرورية حملة أمنية - أرشيفية





أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، 401 حكم قضائي لهاربين من القانون، بينهم 105 حكم حبس جزئى، و21 حكم مستأنف، و 176 أحكام غرامات، و98 أحكام مخالفات.
 
وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية، حيث تم تحرير 3 مخالفات بالمخابر البلدية، وضبط 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وضبط 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية.
 
فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط عدد  513 مخالفة مرورية متنوعة، بعد تحرير 64 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 55 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص59 حالة عدم قبول التصالح.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سائق مطلوب فى 5 قضايا مخدرات وسرقة خلال حملة أمنية بالبحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

مديرية امن اسوان




لا تفوتك
بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة