مديرية أمن أسوان تننفذ 401 حكم قضائى وتضبط 513 مخالفة مرورية







أسوان ندى سليم

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، 401 حكم قضائي لهاربين من القانون، بينهم 105 حكم حبس جزئى، و21 حكم مستأنف، و 176 أحكام غرامات، و98 أحكام مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية، حيث تم تحرير 3 مخالفات بالمخابر البلدية، وضبط 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وضبط 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط عدد 513 مخالفة مرورية متنوعة، بعد تحرير 64 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 55 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص59 حالة عدم قبول التصالح.