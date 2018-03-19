محلب يرأس لجنة لمراجعة معدلات السلامة والأمان على خطوط هيئة السكك الحديدية

اجتمعت اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى والرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية، لمراجعة معاملات السلامة والأمان علي خطوط هيئة السكك الحديدية، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

واستمعت اللجنة وفق بيان صحفى، لشرح من المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، ونواب الهيئة للبنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والموارد البشرية، واستعرضت اللجنة كل ظروف تشغيل الهيئة وإجراءات السلامة المطبقة حالياً والمستهدفة مستقبلياً لضمان رفع نسب الأمان وعدم السماح بتشغيل أى خطوط تقل فيها حدود الأمان عن المواصفات العالمية.

واتفقت اللجنة على تأكيد موقف وسائل الأمان علي بعض الخطوط بهدف دراسة تخفيض عدد الرحلات حتى يتم رفع كفاءتها.