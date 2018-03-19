video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة عسكرية إسرئيلية تقرر وضع محاكمة عهد التميمى بجلسات مغلقة

الإثنين، 19 مارس 2018 10:16 م
محكمة عسكرية إسرئيلية تقرر وضع محاكمة عهد التميمى بجلسات مغلقة الناشطة الفلسطينية عهد التميمى





القدس (أ ف ب)
إضافة تعليق

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الاثنين، جعل جلسات محاكمة الشابة الفلسطينية عهد التميمى مغلقة، رغم احتجاجات الدفاع.

وكانت الصبية عهد التميمى (17 سنة) تحولت إلى أيقونة فلسطينية بعد أن ظهرت فى شريط فيديو مع والدتها ناريمان وابنة عمها نور وهن يتعاركن مع جنود إسرائيليين فى الخامس عشر من ديسمبر الماضى، وتشاهد عهد فى الشريط مع نور التميمى وهما يضربان ويركلان الجنود الإسرائيليين أمام المنزل العائلى فى بلدة النبى صالح فى الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجنود الإسرائيليون انتشروا فى البلدة لمواجهة سلسلة التظاهرات الاحتجاجية التى عمت المناطق الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبدأت محاكمة التميمى فى الثالث عشر من فبراير على أن تتواصل حتى الحادى والعشرين من مارس الحالى أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية فى عوفر فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال جابى لاسكى محامى عهد التميمى فى حسابه على تويتر "رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الطلب الذى قدمه الدفاع ضد جعل المحاكمة مغلقة، أن المحاكمة العلنية كانت السبيل الوحيد أمام الدفاع، وفى غيابها فان عهد التميمى لن تحصل على محاكمة نزيهة".

وردا على وكالة فرانس برس لم يكن المتحدث العسكرى الإسرائيلى قادرا بعد على تأكيد الخبر.

ووجه القضاء إلى عهد التميمى 12 تهمة تتعلق بما حصل فى الخامس عشر من ديسمبر الماضى، كما تلاحق بسبب احداث وقعت قبلا مثل رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة، والمشاركة فى "أعمال شغب" فى قرية النبى صالح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يطلق سراح شقيق عهد التميمى

الاحتلال يعتقل 10 من أقارب عهد التميمى بينهم طفل جريح فى رام الله

اسرائيل

فلسطين

اخبار اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

عهد التميمى

اخبار عهد التميمى




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة