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محكمة إيرانية تقضى بإعدام صوفى لقتله 3 رجال شرطة

الإثنين، 19 مارس 2018 10:33 م
محكمة إيرانية تقضى بإعدام صوفى لقتله 3 رجال شرطة الشرطة الإيرانية





طهران (أ ف ب)
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قضت محكمة إيرانية باعدام رجل لقتله 3 رجال شرطة فى فبراير الماضى خلال مواجهات فى طهران بين قوات الأمن وأتباع إحدى الطرق الصوفية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاثنين.

وحوكم محمد رضا سالاس المولود عام 1967 بتهمة "القتل العمد" بعد أن قاد حافلة باتجاه مجموعة من رجال الشرطة ودهسهم متسببا بمقتل 3 منهم.

ووقعت الحادثة خلال مواجهات عنيفة فى العاصمة الإيرانية فى 19 فبراير بين الشرطة وإتباع طريقة جونابادى الصوفية.

وقتل أيضا فى عملية الدهس عنصران من الباسيج، وهى ميليشيا تتولى بعض المهمات الأمنية.

واندلعت أعمال العنف خلال تظاهرة لاتباع طريقة جونابادى احتجاجا على اعتقال رفاق لهم إضافة إلى سريان شائعات عن اعتقال وشيك لزعيمهم فى ذلك الحين.

 


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