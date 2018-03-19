محكمة إسرائيلية توجه إلى موظف فى القنصلية الفرنسية تهمة تهريب أسلحة







(أ ف ب)

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية فى محكمة بئر السبع المركزية، اليوم الاثنين، لائحة اتهام بحق موظف فرنسى فى القنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل فرانس برس ان الموظف الفرنسى رومان فرانك (23عاما) مثل أمام المحكمة المركزية ببئر السبع وتم تمديد توقيفه حتى 28 من مارس. وفى نفس الوقت تم توجيه الاتهام لخمسة فلسطينيين فى نفس القضية.

من جانبها قالت السفارة الفرنسية فى إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها تتعاون مع إسرائيل بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال متحدث باسم السفارة "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية فى القضية" ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسى