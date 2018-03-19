video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة إسرائيلية توجه إلى موظف فى القنصلية الفرنسية تهمة تهريب أسلحة

الإثنين، 19 مارس 2018 03:10 م
محكمة إسرائيلية توجه إلى موظف فى القنصلية الفرنسية تهمة تهريب أسلحة قوات الاحتلال - أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية فى محكمة بئر السبع المركزية، اليوم الاثنين، لائحة اتهام بحق موظف فرنسى فى القنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل فرانس برس ان الموظف الفرنسى رومان فرانك (23عاما) مثل أمام المحكمة المركزية ببئر السبع وتم تمديد توقيفه حتى 28 من مارس. وفى نفس الوقت تم توجيه الاتهام لخمسة فلسطينيين فى نفس القضية.

من جانبها قالت السفارة الفرنسية فى إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها تتعاون مع إسرائيل بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال متحدث باسم السفارة "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية فى القضية" ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسى


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إسرائيل: الاشتباه فى ضلوع موظف بقنصلية فرنسا بتهريب أسلحة للفلسطينيين

السفارة الفرنسية بالقدس: نتعاون مع إسرائيل فى قضية التهريب

اخبار عالميه

اخبار عربيه

اسرائيل

فرنسا

السفاره الفرنسيه فى القدس

تهريب اسلحه




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة