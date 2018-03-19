محامى البيت الأبيض: ترامب لا يفكر فى عزل روبرت مولر







رويترز

قال تاى كوب محامى البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب لا يفكر فى إقالة المحقق الخاص روبرت مولر ولا يناقش هذا الأمر.

وجاء بيان كوب بعد أن انتقد ترامب فى وقت سابق تحقيق مولر فى تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية التى جرت فى 2016.

وقال كوب"ردا على تكهنات وسائل الإعلام والتساؤلات المرتبطة بذلك التى تُوجه للإدارة يؤكد البيت الأبيض من جديد أن الرئيس لا يفكر أو يناقش إقالة المحقق الخاص روبرت مولر"