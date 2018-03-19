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محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

الإثنين، 19 مارس 2018 04:42 م
محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بحث تنفيذ مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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بحث اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيح اليوم الإثنين،تنفيذ مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،مع ممثلى بنك التعمير الألمانى KFW برئاسة مستر سيبستان،وهيئة التعاون السويسرىSECO،برئاسة مسترايدى،والإتحاد الأوروبىEU ، بالإضافة الى متدربين عن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة برئاسة الأستاذ أحمد خليل، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخالفات الصلبة.

قال محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم أن الزيارة تهدف الى الوقوف على الأنشطة التى يقوم بها البرنامج بمحافظة كفر الشيخ والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وسيتم توريد وتركيب 3 مصانع لتدوير المخلفات وتطويرالمصنعين القائمين بسيدى سالم وبيلا، وإنشاء مرفق للمخلفات فى مركز مطوبس علاوة على دعم المحافظة بحوالى 3 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فى الانتقال من المكون الفنى إلى الاستثمارى موضحاً ان تلك الخطوة تحقق عائدًا ضخما من المخلفات بأنواعها صناعية زراعية منزلى.

 كما أضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تطوير مصانع تدوير القمامة، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز لتدوير مخلفات القمامة، مع تحسين عمليات الجمع، والفرز بحيث تتحسن جودة التدوير.

يأتى هذا فى إطار خطة محافظة كفر الشيخ للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والاهلية، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بوزارة البيئة،وإعلان محافظة كفرالشيخ نظيفة خضراء تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس صفوت سليمان، المشرف العام على جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، والمهندس محمد اسماعيل استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وعدد من القيادات.

 

 

 


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