محافظ كفرالشيخ ومساعد وزير الداخلية يناقشان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ، اليوم، مع اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية؛ لأمن كفر الشيخ والمستشار عبد المنعم السيوى، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية والإجراءات التى تتخذها المحافظة لانتظام وحسن سير الانتخابات الرئاسية.

ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر لها فى 26، 27، 28 من مارس الجارى داعيين الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر بحضور المهندس راضى امين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى والمستشار السيد الحورانى، المنفتش القضائى الأول وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم إنه يشارك مليونى و 118 ألف و 991 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية المقبلة بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و 525 مركز انتخابى بـ 582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاضى .

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم انهاء استعدادات 18 مستشفى حكومى و 22 مستشفى خاص، لاستقبال اى حالات طارئة كما تشارك فى الاستعدادات للعملية الانتخابية 23 نقطة اسعاف بـ 96 سيارة إسعاف و 42 وحدة إطفاء.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم .

كلف محافظ كفرالشيخ ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع ، مضيفاً أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات الأزمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن دور المحافظة حيادى تام ومهمتنا توفير الدعم اللوجستى للعملية الانتخابية لتتم على أكمل وجه وتسهيل عمل اللجان وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

وجه محافظ كفر الشيخ لوكلاء وزارتى التربية والتعاليم والشباب والرياضة بالتنسيق مع رؤساء المدن بالتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقرات الانتخابية، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن والمعاقين واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين.

مع توفير عدد 4 كشاف شحن أومولد كهرباء بكل مقر انتخابى ويتم التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية .

كما وجه محافظ كفرالشيخ ، لرؤساء المراكز والمدن بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن، مع توفير عدد 3 مولدات كهربية بكل مجلس مدينة احتياطى لأى ظروف طارئة، والتأكيد على جاهزية سرادقات كبيرة بكل مركز عام وضرورة توفير كرسى متحرك بكل مقر انتخابى بالتنسيق مع الشئون الصحية، مع وضع التسهيلات الأزمة لانتقالات القضاة الى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم، وتكليف موظف من العاملين بالوحدات المحلية ليقوم بدور المتابعة المستمرة للجان والابلاغ عن أى أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية.

كما وجه أيضاً لمدير عام الكهرباء بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز عام انتخابى، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين من قبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف القرى. مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها. داعياً عموم أهالى محافظة كفرالشيخ رجالاً ونساءً وشباباً للمشاركة فى العرس الانتخابى وترجمة كلمة "حب الوطن" إلى واقع حقيقى بالذهاب الى مقار الانتخابات بكثافة للإدلاء بأصواتهم .

وكلف محافظ كفر الشيخ بالتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة ، العبارات المسيئة ، وسائل الإطفاء ، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف ، المظلات".

وأكد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الحفاظ على مكانة محافظة كفرالشيخ ، والتى تتصدر دائما المركز الأول فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بداية من إعلان موعد الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية ، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة ستكون منى اولى محافظات مصر فى حشود الانتخابات الرئاسية، قائلاً أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نثبت للعالم من هم المصريين .

وأوضح إنه يعمل على الملف الانتخابى منذ عامين وأكثر، ومصر أمامها عدد من التحديات، وان التخلص من كل هذه التحديات والمعوقات لن يكون إلا بوعى وثقافة المصريين وأن هناك دور أساسى وفعال على المسئولين فى توعية وحث المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوفير التسهيلات والتيسيرات لهم وازالة المعوقات على ذوى الاحتياجات الخاصة لأنهم نسبة غير قليلة ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وتابع المحافظ أنه لا يقبل شعب كفرالشيخ أن تقل نسبة المشاركة فى المحافظة عن 80% وان تكون كفرالشيخ وجهة مشرفة للعالم جميعا فالجميع حريص كل الحرص على حث المواطنين على المشاركة، فالمشاركة الفعالة هى الدليل القاطع على ان مصر قادمة وواعية وشعبها قادر على التغيير للأفضل دائما.