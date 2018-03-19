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محافظ سوهاج : تركيب 37 عمود كهرباء جهد منخفض بمدينة جهينة

الإثنين، 19 مارس 2018 10:15 ص
محافظ سوهاج : تركيب 37 عمود كهرباء جهد منخفض بمدينة جهينة تركيب عمود إنارة





سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه جارى تركيب 37 عمود كهرباء جهد منخفض بمدينة جهينة وقراها بإعتماد مالى 350 ألف جنيه ضمن الخطة الموحدة للعام المالى 2017/2018 ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين وصيانة أعمدة الإنارة ، والعمل على تقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، فى بيان أنه جارى متابعة أعمال تركيب 37 عمود كهرباء جهد منخفض بالمشتملات بمدينة جهينة والقرى التابعة ، لضمان حسن سير العمل ، والوقوف على توقيتات تنفيذ الأعمال.

وشدد عبد المنعم،على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، وسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها فى المواعيد والجداول الزمنية المحددة ، حتى ينعم المواطنون بهذه المشروعات مما يخفف العبء عن كاهلهم.

 

 


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