محافظ سوهاج: تخصيص قطعة أرض لإقامة عمارات اسكان اجتماعى بمدينة البلينا







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2800 م2 لإقامة عمارات اسكان اجتماعى بناحية حوض نجع العلاونة نمرة 13 بالقطعة رقم 31 بزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى بالمحافظة بالمجان ووفقا للحدود والأبعاد الموضوعة.

وأوضح عبد المنعم فى بيان أن تلك القرارات تأتى فى اطار توجهات الدولة بالاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، وما أقرّه الدستور المصرى من إقامة سكن حضارى يليق بالمواطن.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من تسليم الأرض والبدء فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدات سكنية بقطعة أرض أملاك الدولة المشار إليها فى القرار.

على جانب آخر، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم عن إقامة ملتقى لمشروع هيئة بلان إنترناشونال تحت عنوان " دعم حقوق الطفل فى صعيد مصر" وذلك يوم الأربعاء 21 مارس الجارى بمركز إعداد القادة بالمحافظة، وذلك بالشراكة مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأوضح عبد المنعم أن المشروع سيتم تنفيذه بـ 6 قرى فى 3 مراكز بالمحافظة وهى "طهطا – ساقلتة – أخميم" لدعم وتطوير آليات حماية الطفل وبالأخص الأطفال فى الظروف الخطر، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع نظام قضاء الأحداث المتعلق بالأطفال فى تماس مع القانون وتقوم أيضا بالعمل على دعم استراتيجيات حياة الطفل وفقا للاستراتيجية القومية وفى ضوء آليات قانون الطفل المصري.

وأضاف المحافظ أن المشروع سيعمل أيضا على تعزيز اختصاصات اللجان الرسمية واللجان المجتمعية المعنية بحماية الطفل والجهات الرئيسية الفعالة فى نظام قضاء الأحداث، وكذلك توسيع نطاق معارف الأطفال ومقدمى الرعاية لهم وتكوين شبكة لحماية الطفل ودعمها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنى لحماية الطفل.

من جانب آخر، قال محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة جهزت 72 لجنة انتخابية فى مركز المراغة، ويبلغ عدد الناخبين بالمراغة 225 ألف، و491 ناخب، وذلك فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية.

ومن جانبه أوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة انه تم استنفار جميع الوحدات المحلية والخدمية برئاسة مركز المراغة فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للانتخابات الرئاسية خلال ايام 26 / 27 / 28 مارس الجارى فقد تم تجهيز 72 لجنة انتخابية وهى جميع اللجان الفرعية بالمركز، وتم رفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء واخر للطوارئ وتوفير خط تليفون واماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وشدد عبد المنعم على الوحدات المحلية المختلفة بالانتهاء من الاستعدادات ورفع كفاءة المقرات ومحيط اللجان الإنتخابية، والعمل على راحة القائمين على العملية الانتخابية، والمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بصوتهم والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال ايام الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة تجهيز أماكن للانتظار فى كل لجنة وتواجد الاجهزة التنفيذية لتسهيل عمل اللجان.

وقال محافظ سوهاج أنه تم ازالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة ازالة مكبرة بناحية مركز ومدينة البلينا بمساحة 18 قيراط، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، والحفاظ على أراضى الدولة.

ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قيام الوحدة المحلية بحملة إزالات مكبرة بناحية برخيل التابعة لمجلس قروى بنى حميل ، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 18 قيراط، وبتأمين من قوات شرطة المركز وبالاشتراك مع نائب رئيس المركز لشئون القرى ومسئولى الإدارة الهندسية والأملاك وحماية الأراضى وباستخدام معدات المجلس والقرية.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.