محافظ دمياط يكرم الأمهات المثاليات ويشيد بقصص كفاحهم فى تربية أولادهم







دمياط معتز الشربينى

كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة عام 2018 ومن بينهم الدكتورة ثناء فهمى حسن عبد السميع الأم المثالية الأولى على المحافظة.

وقالت بيان لمحافظة دمياط اليوم إن ثناء نشأت فى أسرة عريقة وتخرجت من كلية الطب البشرى عام 1973وتزوجت عام 1976 وأثمر هذا الزواج عن 3 أبناء إلى أن توفى زوجها عام 1999 لتواصل كفاحها مع ابنائها بما تتقاضاه من معاش زوجها ومن راتبها.

كما كرم المحافظ أنصاف السيد محمد فلفل الأم المثالية الثانية للمحافظة والتى كافحت مع زوجها المريض من أجل أبنائها إلى أن توفاه الله حيث بذلت قصارى جهدها للإنفاق عليهم الى جانب رعايتها لوالديها المسنين.

أما الأم المثالية الثالثة هى نعمات يوسف عبد الواحد البسيونى التى نشأت فى أسرة بسيطة بمدينة دمياط واضطرت أن تترك التعليم بالمرحلة الابتدائية لتتحمل مسئولية أشقائها الستة بسبب مرض والدتها وتزوجت من رجل يكبرها ب 20 عاما حيث أثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء.

واستطاعت نعمات الأم بعد وفاة زوجها أن تقوم بالاتفاق على أبنائها بالمعاش التامينى و الدخل البسيط الذى تحصل عليه من تأجير محل زوجها وبالرغم من كل هذه المعاناة فهى محبة للثقافة وملمة بالاحداث الجارية.

كما تم تكريم الأم المثالية الرابعة التى تم تكريمها اليوم منال حبشى واصف حبشى والتى نشأت في أسرة بسيطة بمدينة بيلا بكفر الشيخ وحصلت على بكالوريوس تربية رياضية سنة 1986 ثم تزوجت عام 1986 وأثمر هذا الزواج عن ثلاث إناث وتوفى زوجها عام 2003 وانتقلت للإقامة بشقة ملك زوجها بمدينة دمياط الجديده فكانت ولازالت تكافح من أجل بناتها وترعى احفادها وتكمل رسالتها مع الأرامل والمحتاجين بالكنيسة.



كما كرم المحافظ زينب زيدان على الدويل الأم المثالية الخامسة من قرية العطوى تزوجت من موظف بالاصلاح الزراعى ودام زواجها سنتين ورزقت بابنتها الأولى وعندما أكملت الأبنة 4 شهور توفى زوجها أثر حادث أليم حيث كانت ايضا فى بداية حملها للابن الثانى واستطاعت أن تدبر ثمن ماكينة خياطة إلى أن تم تعيينها فى وظيفة كاتبة بالشئون الصحية براتب 36 جنيها وواصلت كفاحها مع ابنائها إلى أن تخرجوا من الجامعات.

وأشاد المحافظ بقصص الكفاح والتضحية لكل أم مثالية والذى يجعلهم مثالا يحتذى به لكل أم من الأجيال الجديدة و دعاهم المحافظ إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 26 و27 و28 من مارس الجارى ودعاهم ايضا إلى حث أسرتهم وأبنائهم وجيرانهم الى المشاركة فمصر تستحق أن نقف بجانبها وذلك إيمانا بدور الفعال الذى تقوم به المرأة فى المجتمع

وقدم المحافظ للأمهات المثاليات شهادات تقدير ومبالغ مالية مقدمة من المحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حضر الحفل النائب محمد الزينى والنائبة ايفيلين متى بطرس،اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ، حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي وممثلى الأوقاف والكنيسة وكذلك رؤساء المراكز والمدن وممثلين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.