محافظ دمياط: المقار جاهزة لاستقبال المواطنين للمشاركة فى الانتخابات







دمياط عبده عبد البارى

أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أنه أصدر تعليماته إلى رؤساء المراكز، بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، " تربية وتعليم – الشباب والرياضة – الصحة – الكهرباء"، لمتابعة كافة التجهيزات اللازمة بكافة المواقع الإنتخابية على مستوى المحافظة، سواء فى اللجان العامة والفرعية أو لجان الفرز.

وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية بدأت استعدادتها لتجهيز المقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية المشرفة على اللجان الانتخابية، تيسيرا على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وإنجاح العملية الإنتخابية وإتمامها على أكمل وجه، لتخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر أمام دول العالم.

وأكد محافظ دمياط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين، موضحاً أن إجمالي عدد أصوات الناخبين بالمحافظة 983290 ناخبا، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة، وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الإنتخابية 251 لجنة فرعية.