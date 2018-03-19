محافظ القليوبية يلتقى موظفى الديوان لتوعيتهم بأهمية شهادة أمان المصريين

القليوبية-نيفين طه

اجتمع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم مع موظفى ديوان عام محافظ القليوبية بهدف شرح كيفية شراء وتسجيل أسمائهم ضمن مبادرة شهادات أمان للمصريين والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول مميزات الشهادة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم المليجى مدير منطقة الدلتا لبنك مصر واللواء فرحات السبكى السكرتير العام.

وخلال الاجتماع تناول محافظ القليوبية ومدير بنك مصر مع الموظفين أهمية شهادة أمان المصرين التى تساعد المواطن على تأمين معاش له ولأسرته، حيث تعتبر شهادة الأمان للمصريين هى شهادات ادخار بنكية تبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه كحد أقصى للفرد وتدفع على مرة واحده،وتعطى الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة تساوى 16% يتم صرفها فى نهاية مدة الشهادة بعد خصم الأقساط التأمينية التى يتم تسديدها شهريا لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها شهريا تتحدد على حسب قيمة الشهادة، ويعتبر الهدف من خصم قيمة أقساط التأمين هو توفير الجهد والوقت على المواطن من الذهاب شهريا لشركة التأمين لسداد الأقساط .

وتستهدف شهادات أمان المصريين جميع الفئات من سن 18 حتى 59 عاما وتقدم هذه الشهادة مبلغ 10000 جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية لصاحبها للمستفيدين أو معاش شهرى بقيمة 200 جنيه لمدة 5 سنوات كما تقدم 50 ألف جنيه لصاحبها فى حالة وفاته بحادث أو معاش شهرى 1000 جنيه لمدة 5 سنوات.

كما يتم إجراء سحب ربع سنوى لأصحاب الشهادات بالبنوك المشتركة بإجمالى 2 مليون جنيه للسحب الواحد بعدد جوائز 200 جائزة بواقع 10000 جنيه لكل جائزة معافاة من الضرائب. كما أنه من الممكن استرداد قيمة هذه الشهادة فى أى وقت وفقاً لرغبة صاحبها ويتم أيضاً إصدار وثيقة تأمين على حياة مالكى الشهادة والمشتركين فى وثيقة التأمين ويتم سداد قسط التأمين من العائد المستحق للشهادة شهرياً.

جدير بالذكر أن مدة الشهادة 3 سنوات وتتجدد تلقائيا مرتين تستهدف تلك الشهادات بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين لم يملكون دخل ثابت والمرأة التى تعيل عائلة بما يضمن حقوق استقرار أسرهم فى حالة وفاة صاحب الشهادة .