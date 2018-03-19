محافظ القليوبية يشارك فى مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية







القليوبية-نيفين طه

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، فى مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية والمقام تحت رعاية وبحضور اللواءأبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين وسفراء الدول الأجنبية والعربية.

واستعرض المؤتمر مفهوم التواصل مع الخبرات الدولية والذى يعد فرصة لمواجهة تحديات العمل التنموى والمؤسسى فى المحافظات وذلك بالتنسيق مع افضل التجارب الدولية وناقش المؤتمر تحديات ودوافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال اللامركزية وعرض نظرة شاملة لأهداف وأدوات تعزيز التنمية المحلية وكذلك تبادل المعرفة والخبرات حول النجاحات والدروس المستفادة بشان اللامركزية ونقل التجارب الناجحة من الإصلاح الإدارى وتحديات التنمية الاقتصادية الأوروبية وكذلك مناقشة تحديات ودوافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال اللامركزية.

على جانب آخر، أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، فى بيان أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سى “2020 ” والتى بدأت فى 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص، وبلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سى حوالى 29 الف وعدد من استلم العلاج حتى اليوم بلغ 750 مريض.

ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الاعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أن حملة القضاء على فيروس سى تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمى، مضيفا أن المستهدف من الحملة مسح وعلاج 15 مليون مواطن كل عام على ثلاثة سنوات، اذ انة من المقرر إجراء تحليل Elisa للكشف على الاجسام المضادة لفيروس "سى" ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من اصابته بالفيروس من عدمه، مضيفاً بانه من يثبت إصابته بفيروس سى يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

وأضاف أن المحافظة أجرت جميع أعمال التنسيق بينها وبين وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطنى المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

وأكد أن الحملة بدأت أعمالها يوم السبت 24 فبراير بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة وقليوب والخصوص وشبرا الخيمة "حى شرق وغرب" وتتمركز عيادات الكشف بجوار مركز حميات بنها وبمستشفى شبين القناطر المركزى ومستشفى الخانكة المركزى ومستشفى قليوب المركزى ومستشفى ناصر العام وذلك بهدف إجراء مسح طبى وسحب العينات لجميع المواطنين بالمجان.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ قام بتفقد أماكن تمركز قافلة حملة القضاء على فيروس سى وذلك امام مستشفى حميات بنها يرافقه الدكتور.

حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها، حيث اطمأن على سير العمل ومتابعة توفير جميع المستلزمات والعلاج بالقافلة الطبية وإجراءات التحليل والكشف الطبى التى تتم على المواطنين.