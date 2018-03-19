محافظ القاهرة يوجه بوقف أعمال الحفر بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية

محافظ القاهرة يوجه بوقف أعمال الحفر بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابيةالإثنين، 19 مارس 2018 01:39 م
اجتماع محافظ القاهرة لمتابعة الاستعداد لانتخابات الرئاسة
كتب سيد الخلفاوى
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قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وقف أعمال الحفر بالشوارع المؤدية والمحيطة بالمقار الانتخابية إلا فى حالات الضرورة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة اعتباراً من يوم 23 مارس الجارى وتواجد المسئولين فى أماكنهم طوال فترة العملية الانتخابية.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، خلال اجتماع المحافظ التنسيقى للاستعداد لتجهيز المقرات الانتخابية المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، على استعداد المحافظة الكامل لاستقبال 7.4 مليون ناخب هم عدد من يحق لهم التصويت فى انتخابات الرئاسة القادمة، الذين يشملهم 823 مركز انتخابى يضم 44 لجنة عامة و1410 لجنة فرعية.
وشدد المحافظ على ضرورة تجهيز معدات بكل منطقة لمواجهة أى عوائق بالطرق والشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية (لودر ، قلاب ، ونش ، ماكينة انارة ، ضاغط هواء) والتأكد من مراقبة المراكز الانتخابية بكاميرات المراقبة لرصد أى أحداث والتعامل معها فوراً بمعرفة الجهات الأمنية وإزالة كافة العبارات المسيئة من على الجدران.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة لتيسير سبل أدلاء المواطنين لأصواتهم بكل يسر وسهولة.
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