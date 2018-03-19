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الإثنين، 19 مارس 2018 12:43 ص
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محافظ القاهرة يفتتح اليوم المعرض السنوى للتعليم الفنى

الإثنين، 19 مارس 2018 12:00 ص
محافظ القاهرة يفتتح اليوم المعرض السنوى للتعليم الفنى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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يفتتح المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المعرض السنوى للتعليم الفنى بالقاهرة، صباح اليوم الاثنين، والتى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بمدرسة تكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر بجوار النادى الأهلى.
 
ويقدم المعرض الفنى للتعليم الفنى، نماذج من منتجات المدارس الفنية، بمخلف تخصصاتها، مثل أعمال الخزف والموبيليا، والملابس والأجهزة الكهربائية، وكيفية توظيفها فى خدمة المؤسسات وتشكيل مورد أساسى للمديرية من خلال تسويق منتجات المدارس الفنية.
 

 


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