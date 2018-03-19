محافظ القاهرة: تشكيل غرفة عمليات وربطها بمراكز الاقتراع لمتابعة الانتخابات







كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال ومرتبطة بكل مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة، تكون مهمتها تلقى أى بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات صحفية، أنه كلف الأجهزة التنفيذية بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأمورى أقسام الشرطة ومديرى الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أى إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأكد المحافظ أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، حجرة لمبيت قوات التأمين، توافر طفايات الحريق، كشاف طوارئ، كذلك تدبير عدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتى كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى، كما قامت هيئة النقل العام بتوفير 100 أتوبيس لنقل قوات التأمين.