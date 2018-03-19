محافظ الغربية يلتقى بعدد من طلاب جامعة طنطا

محافظ الغربية يلتقى بعدد من طلاب جامعة طنطاالإثنين، 19 مارس 2018 03:30 م
جانب من اللقاء
الغربيه محمد طارق
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إلتقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بعدد من طلاب جامعة طنطا، اليوم الاثنين، بمكتبة بالديوان العام للمحافظة .
حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي تمثل نقلة حضارية للمحافظة، وعن عدد فرص العمل التى ستوفرها المنطقة للشاب.
وخلال اللقاء، طالب محافظ الغربية الشباب بالتطوير من أنفسهم، والوصول إلى أعلى درجات العلم، والحصول على دورات تدريبية فى الكمبيوتر واللغات، حتى يواكبوا أسواق العمل المتاحة .
كما تم مناقشة دعم محافظة الغربية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث أكد محافظ الغربية، أنه سيتم تدعيم منظومة النقل بأتوبيسات جديدة قريبا، والتى ستغطى جميع أنحاء المحافظة.
وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ الغربية، على دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بجامعة طنطا، وعلى التعاون المثمر بين محافظة الغربية ورئيس جامعة، الذي يأتى في الصالح العام لأهالى المحافظة .
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