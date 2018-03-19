video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يلتقى بعدد من طلاب جامعة طنطا

الإثنين، 19 مارس 2018 03:30 م
محافظ الغربية يلتقى بعدد من طلاب جامعة طنطا جانب من اللقاء





الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

إلتقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بعدد من طلاب جامعة طنطا، اليوم الاثنين، بمكتبة بالديوان العام للمحافظة .
حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي تمثل نقلة حضارية للمحافظة، وعن عدد فرص العمل التى ستوفرها المنطقة للشاب.
 
وخلال اللقاء، طالب محافظ الغربية الشباب بالتطوير من أنفسهم، والوصول إلى أعلى درجات العلم، والحصول على دورات تدريبية فى الكمبيوتر واللغات، حتى يواكبوا أسواق العمل المتاحة .
 
كما تم مناقشة دعم محافظة الغربية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث أكد محافظ الغربية، أنه سيتم تدعيم منظومة النقل بأتوبيسات جديدة قريبا، والتى  ستغطى جميع أنحاء المحافظة.
 
وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ الغربية، على دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بجامعة طنطا، وعلى التعاون المثمر بين محافظة الغربية ورئيس جامعة، الذي يأتى في الصالح العام لأهالى المحافظة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تدشين مبادرة لتوزيع 500 شهادة أمان فى الغربية غدا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

اخبار محافظة الغربيه

جامعة طنطا

محافظ الغربيه




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة