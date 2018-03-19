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محافظ الدقهلية: الامكانيات مهما كانت قليلة لا تحول دون النجاح

الإثنين، 19 مارس 2018 08:50 م
محافظ الدقهلية: الامكانيات مهما كانت قليلة لا تحول دون النجاح الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
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قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، ان الامكانيات مهما كانت قليلة لا تحول دون النجاح والتميز، وذلك يعود الي الادارة الناجحة، ونستطيع من خلال الامكانيات الحالية أن نقدم اعمال متميزة في شتي المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، الاحتفال باليوم العالمي للكلي تحت عنوان "المرأة والوقاية من امراض الكلي" بمدرسة العائلة المقدسة للبنات بالمنصورة.

وثمن الشعراوي، جهود وزارة الصحة للتوعية بأمراض الكلي والكشف المبكر عنها والوقاية من الاصابة بالفشل الكلوي، مؤكداً علي ان توعية المواطن بمواجهة مرضه والعلاج منه مهم جداً للحد من الاحتياج  لعمليات زراعة الكلي.

وأكد محافظ الدقهلية، علي ضرورة التركيز علي المدارس لنشر الوعي لأن الطفل في المرحلة الابتدائية خير سفير يتلقى المعلومة وينقلها كما هي وهو الأكثر تأثيراً في الأسرة لأنه سيصبح في المستقبل القريب عنصر فعال ومؤثر في المجتمع.

ومن ناحية اخري تفقد محافظ الدقهلية، سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة وقام بتوزيع كتب ارشادية متعلقة بالمرور علي جميع الطالبات  تحت عنوان "سلامة بابا وماما تهمنا" خليك جرس انذار ليهم " تحتوي علي التعليمات المرورية التي يجب اتباعها اثناء القيادة، مشيداً بالدور المتميز لجميع العاملين بالمدرسة كل في تخصصه.

كما أكد محافظ الدقهلية،  ان الشعب المصري نسيج واحد مسلمين ومسيحيين وعلى وعى كامل بما يحتاجه منه الوطن في هذه المرحلة بمشاركته الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا ان الوطن الان في حاجة الى الجميع لتثبت مصر للعالم ان شعبها لديه الاصرار الكامل على استكمال بناء الوطن، مؤكدا على دور الكنيسة في توعية المواطنين لديها بأهمية المشاركة المجتمعية في كافه قضايا المجتمع وفى مقدمتها مشاركته في الانتخابات وليس الانتخابات الرئاسية فقط ولكن في اي انتخابات قادمه اخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعراوي، وتهنئته للأخوة الاقباط بمناسبه " الصيام الكبير " والذى يتزامن مع قدوم شهر الصيام للمسلمين " رمضان المبارك "، مقدماً التهنئة لقداسه الانبا داود مطران المنصورة وتوابعها وشعب الكنيسة بالدقهلية بهذه المناسبة.

وفى سياق مختلف قال المحافظ إن المواطن المصرى البسيط أصبح حدوته مصرية يضرب به أروع المثل فى الانتماء والوفاء للأوطان، والمرأة المصرية هى أول من أدركت ضرورة الأمن بمصر، وخير شاهد على ذلك هى المشاركة الكثيفة المصريين بالخارج في الانتخابات في الخارج.

جاء ذلك علي هامش مشاركته مؤتمر الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية تحت عنوان " انزل شارك مصر الأهم ".

وأكد الشعراوي، علي انه كلما كانت المشاركة كبيرة كلما كان الاختيار افضل ونريد تحويل الانتخابات الي احتفالية كبيرة لنصدر صوره للخارج ان مصر دولة قوية بسواعد ابنائها، مشيراً إلى ضرورة اصطحاب المواطنين للأطفال اثناء الادلاء بأصواتهم وتوعيتهم بأهمية المشاركة الانتخابية لترسيخ روح الانتماء والوفاء لمصرنا الغالية في نفوسهم منذ نعومة اظافرهم.

 
 

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