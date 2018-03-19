محافظ الدقهلية: الامكانيات مهما كانت قليلة لا تحول دون النجاح

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، الاحتفال باليوم العالمي للكلي تحت عنوان "المرأة والوقاية من امراض الكلي" بمدرسة العائلة المقدسة للبنات بالمنصورة.

وثمن الشعراوي، جهود وزارة الصحة للتوعية بأمراض الكلي والكشف المبكر عنها والوقاية من الاصابة بالفشل الكلوي، مؤكداً علي ان توعية المواطن بمواجهة مرضه والعلاج منه مهم جداً للحد من الاحتياج لعمليات زراعة الكلي.

وأكد محافظ الدقهلية، علي ضرورة التركيز علي المدارس لنشر الوعي لأن الطفل في المرحلة الابتدائية خير سفير يتلقى المعلومة وينقلها كما هي وهو الأكثر تأثيراً في الأسرة لأنه سيصبح في المستقبل القريب عنصر فعال ومؤثر في المجتمع.

ومن ناحية اخري تفقد محافظ الدقهلية، سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة وقام بتوزيع كتب ارشادية متعلقة بالمرور علي جميع الطالبات تحت عنوان "سلامة بابا وماما تهمنا" خليك جرس انذار ليهم " تحتوي علي التعليمات المرورية التي يجب اتباعها اثناء القيادة، مشيداً بالدور المتميز لجميع العاملين بالمدرسة كل في تخصصه.

كما أكد محافظ الدقهلية، ان الشعب المصري نسيج واحد مسلمين ومسيحيين وعلى وعى كامل بما يحتاجه منه الوطن في هذه المرحلة بمشاركته الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا ان الوطن الان في حاجة الى الجميع لتثبت مصر للعالم ان شعبها لديه الاصرار الكامل على استكمال بناء الوطن، مؤكدا على دور الكنيسة في توعية المواطنين لديها بأهمية المشاركة المجتمعية في كافه قضايا المجتمع وفى مقدمتها مشاركته في الانتخابات وليس الانتخابات الرئاسية فقط ولكن في اي انتخابات قادمه اخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعراوي، وتهنئته للأخوة الاقباط بمناسبه " الصيام الكبير " والذى يتزامن مع قدوم شهر الصيام للمسلمين " رمضان المبارك "، مقدماً التهنئة لقداسه الانبا داود مطران المنصورة وتوابعها وشعب الكنيسة بالدقهلية بهذه المناسبة.