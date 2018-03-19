محافظ الإسماعيلية يقرر إغلاق 18 منشأة طبية غير حكومية ويعيد افتتاح مطعم







الإسماعيلية- جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، عدة قرارات بالغلق الإدارى، لـ18 منشأة طبية غير حكومية، بناءا على توصية من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالاسماعيلية، وذلك لرصدها عددا من المخالفات الصحية والقانونية.

وكانت إدارة العلاج الحر، حررت محاضر إثبات، وأوصت بغلق عددا من المنشآت الطبية غير الحكومية بالقنطرة غرب، لعدم وجود ترخيص مكاني، منها عيادة الدكتور نبيل لحظى تخصص أطفال الكائنة بشارع الجيش بالقنطرة غرب، ومركز التحدى للعلاج الطبيعى لصاحبه الدكتور أحمد السيد، وعيادة الدكتور أيمن الحناوى تخصص جراحة وعظام، وعيادة الدكتورة ريهام زيتون تخصص أنف وأذن وحنجرة ، الكائنون خلف بنك مصر عمارة أسطنبول هانى القنطرة غرب، عيادة الدكتور صفاء عيسى سعد تخصص جلدية ، وعيادة الدكتور محمد مصطفى المغربى تخصص طب الأطفال الكائنان بشارع الجيش خلف بنك مصر القنطرة غرب، وعيادة الدكتور محمد بسيونى تخصص جراحة عامة الكائنة بشارع السويس امام برج أبو نجيب القنطرة غرب، وعيادة الدكتورة إمتثال أحمد تخصص نساء وتوليد الكائنة بشارع المطرية أمام مدرسة الفاروق عمر القنطرة غرب.

وتضمنت قرارات الغلق الإدارى منشآت طبية غير حكومية بسرابيوم، منها مركز الدكتور هشام رجب حمودة، تخصص خصوبة وولادة وعلاج العقم الكائن بسرابيوم الشارع التجارى أعلى صيدلية الدكتورة أحمد عبد الراضى، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات، وعيادة الدكتور حسام إسماعيل تخصص نساء وتوليد وتنظيم الأسرة الكائنة بمدينة سرابيوم أمام الوحدة الصحية، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى، وعدم وجود غرفة عمليات بالعيادة ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم توافر أساليب مكافحه العدوى، وعيادة الدكتور محمد عبد العظيم تخصص باطنة وأطفال الكائنة بسرابيوم الشارع التجارى.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارا رقم 154 لسنة 2018 بالغلق الإداري، لـ 6 منشآت طبية غير حكومية بمدينة الإسماعيلية لمخالفتهم للقانون، وشمل القرار غلق عيادة الدكتورة عطية زاهى عطية تخصص أنف وأذن و حنجرة الكائن بشارع عطية غنيم، وعيادة الدكتور وليد عبد الواحد أحمد تخصص باطنة الكائنة بأبراج الشروق الدور الثانى أمام الموقف الجديد، و عيادة الدكتورة يارا صلاح عبد الحميد تخصصها جلدية والكائنة برأيمن – ترعة الاسماعيلية، ذلك لعدم وجود ترخيص مكانى و غلق عيادة الدكتور بخيت حسن تخصص جلدية، وعيادة الدكتورة سمر صلاح تخصص باطنة، و عيادة الدكتورمحمد حمدى عبد القادر وتخصصه أسنان والكائنتان بالكيلو 11 طريق القنطرة غرب، و ذلك لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 172 لسنة2018 بالغلق الإداري لمركز الإسماعيلية الصحى غير الحكومى، و كانت ادارة العلاج الحر قد أوصت بالغلق للمركز لمخالفتة القانون، والكائن بالمحطة الجديدة أمام مطلع النفق أعلى محل جدة للكهرباء بالإسماعيلية، وذلك للمخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة، وهى عدم وجود ترخيص مكانى، والمركز يعمل بمجالات مختلفة غير طبية مثل تنظيف البشرة وأدوات التجميل ووجود كريم للشعر " cream" بالمركز لعمل الكيرياتين، بما يخالف طبيعة تخصص العيادة ولا يوجد طبيب أثناء الزيارة.

كما قرر اللواء يس طاهر،إعادة الفتح إداريا لمطعم هند لصاحبه هانى سعد شاكر الكائن بالاسماعيلية المرحلة الخامسة بالشيخ زايد، و ذلك لتلافى الأسباب التى سبق غلق المنشأة بموجبها، طبقا لمحضر المعاينة التى قامت بها ادارة الوقائي بقسم الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية.