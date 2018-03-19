محافظ الإسماعيلية يخصص أرض المرور القديم بالقنطرة غرب لإنشاء وحدة شرطة مرافق







الإسماعيلية- جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 190 لسنة 2018 ، بالموافقة على تخصيص أرض المرور القديم بالقنطرة غرب، والتى تبلغ مساحتها 1313 متر مربع، بما عليها من مبانى من أملاك الدولة للانتفاع بدون مقابل، لصالح مديرية أمن الإسماعيلية لإقامة وحدة شرطة مرافق، ومكتب مباحث تموين، ومدرسة لتعليم القيادة لخدمة أهالى المنطقة، طبقا للحدود والأبعاد الواردة بطلب إستصدار القرار وهى الحد البحرى كتلة سكنية بطول 33 متر، والحد القبلى كتلة سكنية بطول 33 متر والحد الشرقى طريق المعاهدة بعرض 32 متروبطول 39.8 متر والحد الغربى منطقة سكنية بطول 39.8 ، ويحظر إستخدام الأرض المخصصة بمقتضى المادة الاولى من قرار المحافظ فى غير الغرض المخصص من اجله، و فى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا، ويعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.

وفى نفس السياق، أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا بالموافقة على إنشاء كوبرى مشاه على ترعة فرع ( 1 ) الملاك، بمركز ومدينة التل الكبير، وتمت الموافقة على إدراجه بخطة الإدارة العامة لرى الصالحية للعام المالى 2018 / 2019 بتكلفة تقديرية حوالى 900 ألف جنيه.

وفى سياق آخر، أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 179 لسنة 2018 بالموافقة على تخصيص مساحة 30000 متر مربع (ثلاثون الف متر مربع) أرض فضاء بقرية فناره التابعة لمركز ومدينة فايد لصالح المشروعات المستقبلية للقرية وذلك طبقا للحدود والأبعاد الآتية، الحد البحرى: أرض ملك أحمد بدوى بطول 100 متر والحد القبلى مدخل فناره بطول 100 متر، والحد الشرقى شريط السكة الحديد الملغية بطول 300 متر، والحد الغربى الطريق الصحراوى بطول 300 متر، وشمل القرار تكليف رئيس مركز و مدينة فايد بإعداد مخطط المشروعات المستقبلية المقترح تنفيذها على المساحة المذكورة، بالتنسيق مع مدير عام لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

كما وافق المحافظ على تخصيص مساحة 525 متر مربع من أملاك الدولة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة صرف صحى بعزبة جعماصة بقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة،على أن يكون التخصيص للهيئة بالانتفاع دون نقل ملكية الأصول، وتظل مملوكة للدولة وعلى الجهة المخصص لصالحها مراعاة أحكام القانون رقم 116 لسنة 1938 بشأن الزراعة ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المكملة له بشأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية قبل الشروع فى البناء على الأرض محل التخصيص.