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محافظ الإسماعيلية بـ"on live": افتتاح أنفاق جديدة بالمحافظة نهاية 2018

الإثنين، 19 مارس 2018 10:01 م
محافظ الإسماعيلية بـ"on live": افتتاح أنفاق جديدة بالمحافظة نهاية 2018 محافظ الإسماعيلية





كتب محمد شرقاوى
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قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم افتتاح أنفاق جديدة بالمحافظة نهاية 2018، مضيفا أن مدينة الإسماعيلية الجديدة بها 4 أحياء تم الانتهاء من الحى الأول انتهى بشكل كامل وحدات سكانية للشباب فى حدود 100 متر وهناك شقق فاخرة من 130 متر، ومنطقة فيلا للإسكان الفاخر، وتم افتتاح أكبر نادى رياضى بالإسماعيلية وذلك خلال عامين وباقى الأحياء الثلاثة سيتم الانتهاء بها مع الأنفاق الجديدة.

وأضاف ياسين طاهر خلال حواره عبر برنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع خلال "on live"، أن وادى التكنولوجيا مساحته  17 ألف فدان، مضيفا أن الدولة لديها رؤية واضحة المعالم.. والإرادة التنفيذية موجود، يوجد فى المنطقة الصناعية الجديدة 4 مناطق صناعية، و 6 موانئ.

وتابع محافظ الإسماعيلية: " نخطط لمليون فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية الجديدة والمشروعات الجديدة، مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بإجمالى 460 مليون دولار ".

 

 


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محافظ الاسماعيلية

انفاق الاسماعيلية

المنطقة الاقتصادية




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