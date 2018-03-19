محافظ الإسكندرية: نعمل على إيجاد أفكار غير تقليدية لتنمية مجال السياحة

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى الجلسة الثانية، لمؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل"، بعنوان " فرص الاستثمار فى مجال السياحة بالإسكندرية".

وتناولت الجلسة ثلاث محاور رئيسية، هى كيفية تشجيع الاستثمار، وسياحة الآثار الغارقة، والسياحة العلاجية، والتى تم خلالها تم استعراض عدد من المشروعات والاقتراحات السياحية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ خلال الجلسة، أنه يواجه العديد من التحديات، لتنفيذ المشروعات السياحية، مؤكدًا على أنه يعمل على إيجاد أفكار غير تقليدية لتنمية المجال السياحى، ووضع آليات عملية لتنفيذ تلك الأفكار.

ووجه المحافظ المشاركين بالمؤتمر والمستثمرين بعرض جميع الاقتراحات والأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم كافة المشروعات السياحية التى تعمل على إعادة الإسكندرية لسابق عهدها.

وأكد المحافظ على أنه يعمل على تقوية سياحة المؤتمرات بالمحافظة، موضحًا أن الإسكندرية رائدة فى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية وخروجها على أعلى مستوى.

كما أشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو وضع كافة المشاكل والحلول المقترحة من قبل كافة المتخصصين بالسياحة، موضحًا أنه عقب المؤتمر سيتم المضى فى تنفيذ تلك المقترحات على كافة قطاعات السياحة على حدى بالتعاون مع مسئولى السياحة بالمحافظة، وسيتم وضع جميع المقترحات فى عين الاعتبار عند تنفيذ خطة تطوير السياحة بالإسكندرية.