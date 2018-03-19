محافظ الإسكندرية: نسعى لعودة المحافظة لمكانتها السياحية العالمية.. صور







الإسكندرية ميرفت رشاد – جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية كبيرة تؤهلها أن تكون على خريطة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن هناك فرص وأفكار عديدة سيتم مناقشتها مع خبراء القطاع السياحى والمتخصصين من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال المؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل"، المنعقد اليوم الأحد تحت رعاية المحافظة ووزارة السياحة، وتنظمه غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بحضور عدد من السفراء والقناصل وخبراء القطاع السياحى، أن المؤتمر يهدف إلي وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون فى مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.



جانب من الحضور



وأشار سلطان، إلى أن المؤتمر سيناقش أهم المعوقات أمام صناعة السياحة حاليا وآليات خروج هذه الصناعة المهمة من النفق المظلم، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات السياحية بالمحافظة، لافتًا إلى مشاركة ممثلون لعدة قطاعات مرتبطة بالسياحة، بجانب عدد كبير من المستثمرين، ويضم أيضا ضيوف متخصصين فى مجال السياحة من خارج مصر وجميع الجهات المعنية بمجال السياحة داخل مصر.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك اهتماما من وزارت السياحة والآثار والثقافة، لدفع التدفقات السياحية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيبرز أهم المعوقات والحلول المقترحة لها، للنهوض بالحركة السياحية بالإسكندرية، مضيفًا أن المحافظة لديها العديد من الفرص الاستثمارية التى يجب استغلالها لعودة المحافظة لتحصل على نصيبها العادل من الحركة السياحية الوافدة لمصر.



محافظ الاسكندرية محمد سلطان

وشدد محمد سلطان، على أن المحافظة بحاجة شديدة إلى المزيد من الطاقة الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السياح الوافدين للسياحة العلاجية، الشاطئية والثقافية والعديد من المنتجات السياحية الآخرى، مطالبا المستثمرين السياحيين بزيادة حجم استثماراتهم الفندقية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ورش العمل المقرر انعقادها خلال فعاليات المؤتمر ستنتهى إلى توصيات هامة لدفع عجلة التنمية لاستعادة الحركة السياحية.

وحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكندرية "السياحة.. المشكلة والحل"، اللواء عمرو الشبكشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد حجازى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذ على المناسترلي رئيس غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، والمهندس أيمن بدوي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالاسكندرية، وقناصل الدول العربية والأجنبية، و أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكوكبة من الإعلامين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتم أثناء المؤتمر تنظيم 4جلسات يحاضر بها المسئولين عن السياحة، تشمل الجلسة الأولي النهضة السياحية، والجلسة الثانية تتحدث عن فرص الاستثمار في مجال السياحة بالإسكندرية، والجلسة الثالثة تتحدث عن السياحة الداخلية وسياحة المؤتمرات ، والجلسة الرابعة السياحة البحرية، واليخوت والعبارات والسياحة الرياضية.