محافظ الإسكندرية: لن يتم هدم أى مبنى أثرى وحملات الإزالة مستمرة







الإسكندرية ــ جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه لن يتم هدم أى مبنى أثرى بالإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة تولى ملف المبانى الأثرية اهتماما كبيرا، وأنه لن يتم هدم أى مبنى أثرى إلا بمراجعة المستندات الخاصة بالمبنى و مراجعة الملف بالكامل، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بذلك.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش مؤتمر الإسكندرية "السياحة.. المشكلة والحل" الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون فى مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.

وأكد المحافظ على أن حملات الإزالة للمبانى المخالفة، مستمرة فى كافة الأحياء و لا يوجد تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للبناء المخالف، مشددا على أن أى مسؤل بالمحافظة والأحياء سيتلاعب فى قرارات الإزالة سيتم إحالتة للنيابة فورا، خاصة وأن البناء المخالف أصبح يهدد ويؤثر على البنية التحتية للمدينة.