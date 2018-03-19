مجلس مدينة سمنود يمنح العاملين بالمجلس 500 جنيه لشراء شهادة أمان







الغربية - مصطفى عادل

قرر اللواء علاء يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، منح العاملين بالوحدة المحلية للمركز والمدينة 500 جنيه، فى صورة سلفة بدون أى فوائد لشراء شهادات أمان.

وأمر رئيس المدينة، بتعليق منشور بمدخل مجلس المدينة لتوضيح الأمر للعاملين بمجلس المدينة.

وذكر رئيس المدينة فى البيان، أنه سيتم خصم 100 جنيه شهريا من الراتب لمدة 5 شهور للراغبين فى الحصول على السلفة لشراء الشهادات، على أن يتم تقديم طلب بالحصول على المبلغ لرئيس المدينة للموافقة عليه.

فى ذات السياق، قام اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، بشراء أول شهادة أمان، وحث رئيس المدينة الموظفين على شراء الشهادة.