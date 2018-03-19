مجلس الشباب العربى يعلن اختيار محمد صلاح "الشاب القدوة" على الوطن العربى







كتب مصطفى عنبر

أعلن مجلس الشباب العربى، اليوم الاثنين، اختيار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، "الشاب القدوة" على مستوى الوطن العربى لعام 2018.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، فى تصريح لها، اليوم الاثنين، على هامش الاحتفالية التى عقدت بالجامعة العربية، لتكريم التجارب الشبابية الناجحة، أن تكريم صلاح، جاء لأنه استطاع أن يرسل رسالة للعالم عن الشاب العربى الكفء، والمبدع، والخلوق، والمعتدل، موضحة أنها رسالة جمعت كل معانى القيم النبيلة، والأصل العريق، والسماحة، والاعتدال، فأعطى الرمز للشاب العربى القدوة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتنظيم حفل خاص، لتسليمه اللقب، خلال وجوده بمصر، منتصف يونيو المقبل.