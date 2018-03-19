مجلس الأمة الكويتى يوافق على 9 اتفاقيات منها اتفاقية مع "الناتو"







الكويت (أ ش أ )

أعلن مجلس الأمة الكويتى اليوم الاثنين، إقرار تسع اتفاقيات، من بينها اتفاقية تتعلق بحلف شمال الأطلسى "الناتو"، والتى سبق وأن أعادها المجلس إلى لجنة الشئون الخارجية للمزيد من الدراسة.

وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الكويتية الدكتور محمد الحويلة - فى تصريح صحفى - إن اللجنة أقرت تسع اتفاقيات، منها اتفاقية "الناتو"، التى من شأنها تعزيز أمن ومكانة الكويت الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه تم إقرارها بعد قيام المستشار بوزارة الخارجية الكويتية مشعان العجمى بعرض كافة تفاصيلها، وتأكد اللجنة من أن هذه الاتفاقية، مكملة لاتفاقية عبور أفراد وقوات الناتو التى أقرها مجلس الأمة فى وقت سابق.

وأوضح أن اتفاقية الناتو التى اقرتها اللجنة اليوم، تمنح هذا الحلف الدولى مركزا إقليميا، من اجل توفير المعلومات والدعم اللازمين، فى ضوء التطورات التى لا تخفى على أحد.

من جهة أخرى، قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الكويتية الدكتور محمد الحويلة، إن اللجنة أقرت اقتراحا برغبة، ينص على تكويت العاملين فى البعثات الكويتية الخارجية بنسبة 80 % على الأقل.