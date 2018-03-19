متحدث: ميركل تعتزم تهنئة بوتين ومناقشة "التحديات" فى العلاقات







(أ ف ب)

أعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية، اليوم الاثنين، أن إنجيلا ميركل ستهنئ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه فى رسالة ستثير فيها أيضا "التحديات" فى العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث شتيفان سايبرت للصحفيين "لا يمكننى استباق محتوى رسالة التهنئة، لكنى أعتقد بإنها ستذكر أيضا التحديات فى العلاقات بين ألمانيا وروسيا".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الإثنين، أن روسيا ستبقى "شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لكنها ضرورية فى المساعدة على حل مشكلات دولية.

وقال الوزير الألمانى إن روسيا "ستبقى شريكا صعبا" مؤكدا الحاجة لها للتوصل لحل لمشكلات دولية كبيرة. وأضاف إن إعادة انتخاب بوتين لا يمكن وصفها "بالمنافسة السياسية النزيهة".