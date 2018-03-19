"متحدث النواب" من أسوان: "اللى رايح ينتخب السيسي بينتخب مصر كلها"







أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، "نحن فى جهاد وطنى واللى رايح ينتخب مش هينتخب السيسى بس لأنه بينتخب مصر، والصعيد وأسوان أعتقد أنهم هيكونوا مثل كبير فى الشهامة والرجولة لأن مصر لما هتنادى الصعايدة هيكونوا موجودين".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة كوم أمبو، منذ قليل، ضمن حملة " كلنا معاك من أجل مصر" تحت رعاية النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، وبحضور كلا من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والنواب " مصطفى بكرى، يوسف عبدالدايم، ياسين عبد الصبور، صلاح عفيفى، أحمد سعد درويش، عامر الحناوى " ونحو 6 آلاف مواطن، وذلك أمام ديوان "سليم " بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وأضاف حسب الله إحنا كنا فى فترة عصيبة بفضل الشعب نجحنا تسترد وطن كان جماعة مستبدة خطفته وهم جماعة الإخوان الإرهابية، وفى 30 يونيو خرج الملايين من أهل مصر وكان الرئيس السيسى ضمن من حموا هذا الشعب على قيادة الجيش المصرى، وتحية من أسوان وشعبها أهل الناس الطيبين لكل أبناء الجيش والشرطة اللى يحموا الوطن فى سيناء وفى كل مكان فى مصر، نحن كمصريين لم ولن نسمح أى حد يدنس أرضنا.