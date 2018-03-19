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مبعوث كردى: المجتمع الدولى يتفرج على جرائم الحرب التركية فى سوريا

الإثنين، 19 مارس 2018 07:16 م
مبعوث كردى: المجتمع الدولى يتفرج على جرائم الحرب التركية فى سوريا قصف عفرين





باريس (أ ف ب)
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اتهم مبعوث كردى الاثنين، المجتمع الدولى بلعب دور "المتفرج" على جرائم الحرب التى ترتكبها القوات التركية خلال العملية العسكرية التى تشنها أنقرة ضد الأكراد فى شمال سوريا. 

واتهم خالد عيسى، ممثل الاتحاد الديموقراطى الكردى فى فرنسا، القوى الأجنبية بالتخلى عن الأكراد فى القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال عيسى لوكالة فرانس برس "هناك مسئولية أخلاقية تقع على المجتمع الدولى فى مواجهة اعتداء غير مبرر وغير قانوني"، فى إشارة للعملية العسكرية التركية على عفرين الجيب الكردى السابق فى شمال سوريا.

وتابع عيسى الذى يمثل الاتحاد الذى يدير مناطق تحت سيطرة الاكراد فى شمال سوريا أن "ما يحدث فى عفرين تطهير عرقى والقوى الكبرى تتفرج".

 


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