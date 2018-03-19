مباحث آداب الإسكندرية تضبط شقة تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب

مباحث آداب الإسكندرية تضبط شقة تستخدم فى الأعمال المنافية للآدابالإثنين، 19 مارس 2018 11:01 ص
دعارة - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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نجحت مباحث الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، بقيادة العميد محمد منير رئيس مباحث الآداب، من ضبط شقة تستخدم فى الدعارة والأعمال المنافية لللآداب، واستقطاب النسوة للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، ومقابل أجر مادى تتقاضاه لقاء ذلك العمل المنافى للآداب، والمخالف للقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
يأتى ذلك، تنفيذاً لتعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، لضبط الأمن والآمان بالشارع السكندرى.
وعقب تقنين الإجراءات واذن النيابة، تم ضبط "ع م ا" بدون عمل، و"ع ع م" بدون عمل ، و"ر م خ" أعمال حرة، وتم ضبط الثانية والثالث بإحدى الغرف، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بقيام المتهمة الأولى بإدارة تلك الشقة لأعمال الدعارة، وتقديم النسوة الساقطات للغير من الرجال راغبى المتعة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6745 جنح محرم بك لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة.
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