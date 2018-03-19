مايسة عطوة بمؤتمر لعمل النقل البرى: "مش هنسيب الرئيس السيسى يحارب لوحده" (صور)







كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى

وجهت النائبة مايسة عطوة، رئيس لجنة المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، وعضو مجلس النواب، التحية لعمال النقل البرى، قائلة: "كل يوم بتصدروا صورة رائعة لعمال مصر".

وأضافت عطوة، خلال المؤتمر العمالى الحاشد لعمال النقل البرى باتحاد عمال مصر لدعم السيسى، قائلة: "مش هنسيب الرئيس السيسي يحارب لوحده واحنا معاه"، موجهة التحية للمرأة المصرية، مضيفة :"احنا خدامين عمال مصر" مردده " تحيا مصر".

وشهد المؤتمر الجماهيرى الحاشد لعمال النقل البرى، المنعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى باتحاد عمال مصر، لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة، ترديد العمال نشيد الصاعقة "قالوا إيه" على أنغام الطبول.

ورفع آلاف العمال داخل القاعة الرئيسة للمؤتمر التى امتلأت على آخرها، إعلام مصر وصور الرئيس السيسى، ولافتات مكتوب عليها "من أجل الأمن والاستقرار، معا من أجل مصر، السيسى رئيسا لمصر"، وسط هتافات "تحيا مصر، سيسى".

ويستعرض المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطة الحشد الجماهيرى للتوجه إلى صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى وتكليف رؤساء النقابات العمالية والاتحادات الفرعية بالمحافظات بالتواجد داخل مواقع العمل ومقار المنظمات النقابية لتوفير كل وسائل الحشد والتيسير على المواطنين خلال الأيام الثلاث.











































































































































