ماكرون يقاطع الجناح الروسى خلال زيارته بمعرض باريس للكتاب تضامنا مع لندن







كتب أحمد علوى

قاطع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجناح الروسى، فى معرض باريس للكتاب، أثناء افتتاح الحدث الثقافى الذى تستضيفه باريس على مدار أربعة أيام بين 16 و19 مارس، وذلك تضامنا مع بريطانيا فى قضية تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال.

وتجول ماكرون خلال زيارته للمعرض فى الأجنحة المختلفة، حيث تحدث مع وفود الدول المشاركة، متجاهلا الجانب الروسى والذى يعد ضيف شرف المعرض للعام الحالى. وقال ماكرون فى ختام زيارته للمعرض، إنه قرر عدم زيارة الجناح الروسى، تضامنا مع لندن وللإعراب عن إدانته الشديدة "للهجوم الروسى على التراب البريطاني"، ومتوعدا برد قوى.

وأضاف ماكرون أنه سيواصل العمل مع شركائه وحلفائه لبحث سبل الرد على "الاعتداء الذى استهدف أحد حلفائنا"؛ وأشار الرئيس الفرنسى إلى أهمية مواصلة الحوار مع المثقفين والكتاب الروس والمجتمع المدنى "الذى يعارض بشجاعة تجاوزات النظام الروسى الحالى، ولذلك يجب حماية هؤلاء الأشخاص وتكريمهم".

وتشارك قرابة 50 دولة فى "معرض باريس للكتاب" للعام الحالى، وتحل الإمارات "ضيفا خاصا" بمناسبة اختيار اليونسكو لمدينة الشارقة "عاصمة العالم للكتاب" للعام 2019.