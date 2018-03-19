video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يقاطع الجناح الروسى خلال زيارته بمعرض باريس للكتاب تضامنا مع لندن

الإثنين، 19 مارس 2018 02:07 ص
ماكرون يقاطع الجناح الروسى خلال زيارته بمعرض باريس للكتاب تضامنا مع لندن ماكرون





كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

قاطع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجناح الروسى، فى معرض باريس للكتاب، أثناء افتتاح الحدث الثقافى الذى تستضيفه باريس على مدار أربعة أيام بين 16 و19 مارس، وذلك تضامنا مع بريطانيا فى قضية تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال.

 

وتجول ماكرون خلال زيارته للمعرض فى الأجنحة المختلفة، حيث تحدث مع وفود الدول المشاركة، متجاهلا الجانب الروسى والذى يعد ضيف شرف المعرض للعام الحالى. وقال ماكرون فى ختام زيارته للمعرض، إنه قرر عدم زيارة الجناح الروسى، تضامنا مع لندن وللإعراب عن إدانته الشديدة "للهجوم الروسى على التراب البريطاني"، ومتوعدا برد قوى.

 

وأضاف ماكرون أنه سيواصل العمل مع شركائه وحلفائه لبحث سبل الرد على "الاعتداء الذى استهدف أحد حلفائنا"؛ وأشار الرئيس الفرنسى إلى أهمية مواصلة الحوار مع المثقفين والكتاب الروس والمجتمع المدنى "الذى يعارض بشجاعة تجاوزات النظام الروسى الحالى، ولذلك يجب حماية هؤلاء الأشخاص وتكريمهم".

 

وتشارك قرابة 50 دولة فى "معرض باريس للكتاب" للعام الحالى، وتحل الإمارات "ضيفا خاصا" بمناسبة اختيار اليونسكو لمدينة الشارقة "عاصمة العالم للكتاب" للعام 2019.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميل أون صنداى: ابنة الجاسوس الروسى المسمم كانت تواعد عميلا يعمل لصالح بوتين

سفير بريطانيا بموسكو: محاولة تسميم الجاسوس الروسى هجوما على القيم الدولية

فرنسا

لندن

ماكرون

الجاسوس الروسى

اخبار العالم




لا تفوتك
مسئول بحرينى: مصر لها مكانة خاصة لدينا ونتطلع للاستفادة من تجاربها

مسئول بحرينى: مصر لها مكانة خاصة لدينا ونتطلع للاستفادة من تجاربها

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة