ماكرون يبدى قلقه إزاء الوضع فى سوريا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسى







رويترز و(أ ف ب)

أبدى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، قلقه من جديد إزاء الوضع فى سوريا ويدعو روسيا لإنهاء القتال.

ووجه ماكرون لنظيره الروسى الذى أعيد انتخابه أمس الأحد، لولاية رابعة "تمنياته بالنجاح فى التحديث السياسى والديمقراطى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد" خلال اتصال هاتفى بينهما.

وجاء فى بيان نشره الإليزيه أن ماكرون "ذكر بتمسكه بحوار بناء بين روسيا وفرنسا وأوروبا" و"عبر مجددا عن قناعته بأن التعاون على أساس واضح بين أوروبا وروسيا، والذى يعد ضروريا للقارة الأوروبية، هو فى مصلحة البلدين".

من جانبه هنأ الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، نظيره الروسى فلاديمير بوتين على فوزه فى الانتخابات الرئاسية، معتبراً إعادة انتخابه لولاية جديدة "نتيجة طبيعية" لادائه "المتميز".

وقال الأسد فى برقية تهنئة وجهها لبوتين ونشرتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعى "إن حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسى نتيجة طبيعية لأدائكم الوطنى المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وفاز الرئيس الروسى الأحد بولاية رابعة لست سنوات ونال عددا غير مسبوق من الاصوات بلغ 76,7% بحسب النتائج شبه النهائية التى نشرت الاثنين.

وأضاف الأسد فى برقيته أن "الاتحاد الروسى بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربى السورى بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضى السورية".